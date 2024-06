SEXCAST | Mis tegelikult toimub Epp Kärsini koolitusel? Epp tutvustab positsioone, mis meeldivad tuhandetele Eesti meestele

Margus mõtiskleb, et tema jaoks on voodielu kehv, kui naine ei ole mänguline. Kui naine ei ole voolav jõesäng, vaid on seisev tiik. Kui naine soovib, et kõike tehtaks ühtemoodi ning ei ole ise valmis uusi asju katsetama, siis tema jaoks see on red flag. Täielik turn off. Epp uurib seepeale, kas Margusel on elus kehva seksi ka olnud. „Muidugi!“ kinnitab Margus, kes naudib naisi, kes naudivad iseennast, on kontaktis iseenda kehaga.