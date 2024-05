Lastehaiglale doonorpiima annetanud Maris: tulla ja loovutada on mulle väga tähtis

„Tallinna Lastehaigla emapiimapanka on rinnapiima annetanud mõned emad, aga juba selle heategevuse läbi on praeguseks kogutud ligi 10 liitrit doonorrinnapiima. Ootame väga doonoreid juurde. Rinnapiim on vastsündinule ainulaadne toit, mis kindlustab vastsündinule vajalikud toitained ning soodustab erinevate elundite – eelkõige aju ja soolestiku küpsemist. Rinnapiimaga toitmine tagab lapse immuunsüsteemi arengu ja kaitseb last infektsioonide eest ning on eluliselt tähtis kõikidele väga enneaegsena või haigena sündinud lastele,“ põhjendas Tallinna Lastehaigla ravijuht dr Liis Toome rinnapiima vajalikkust.

„Olin oma pojaga intensiivravis, ka minu poeg sai doonorpiima,“ kõneles lastehaiglale doonorpiima annetanud Maris. „Kui mul endal piim tuli, oli seda päris palju, nii et sain lastehaiglale annetada. Meil on nii palju pisikesi intensiivraviosakonnas, kes seda vajavad. Sain lastehaiglalt pumba ja rinnapiimakotikesed, pumpan piima välja ja toon lastehaiglasse. Tulla ja loovutada on mulle väga tähtis.“

„Enneaegsena või haigena sündinud laste toitmine peab algama esimeste elutundide jooksul, selleks ajaks ei ole aga emal sageli veel piisavalt oma rinnapiima. Samuti on erinevaid ema- ja lapsepoolseid põhjusi eduka imetamise ebaõnnestumiseks või vastunäidustuseks. Sellisel juhul on parimaks lahenduseks vastsündinu toitmise alustamisel doonori rinnapiim – see on teise ema rinnapiim, mis on loovutatud vabatahtlikult ja mille eest tasu ei maksta,“ selgitas dr Toome.