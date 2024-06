Tõeline vedamine! Sofia Vergara ekskallima auks tehtud tätoveeringust: saan seda taaskasutada!

51-aastane näitlejanna paljastas 31. mai saates The Talk , et on andnud uue tähenduse tätoveeringule, mis oli varem pühendatud tema endisele abikaasale Joe Manganiellole , vahendab People.com.

Vergara selgitas, et tal on mõlemale randmele jäädvustatud initsiaalid, millest üks austab tema surnud venda ja teine ​​on „J“, mis oli algselt Manganiello jaoks. Nüüd, kui paar on lahus ei tõtta naine aga tätoveeringut eemaldama. „Saan seda taaskasutada,“ naeris Vergara. „Kui õnnelik ma saan olla, et mehel, kellega ma nüüd koos olen, on sama algustäht,“ ütles ta oma uuele elukaaslasele Justin Salimanile viidates.