Mida süüa, et aju oleks terve? Arst avaldab, kuidas vähendada dementsuse riski

Dr Aaron Lam on Woolcocki meditsiiniuuringute instituudi järeldoktor ja tema tegevusala hõlmab neuropsühholoogiat. „Kuigi ennetamine pole võimalik, teame, et dementsuse riski vähendamiseks saame tarvitusele võtta mitmeid meetmeid,“ ütles ta Daily Mailile. Arst jagas, et kuulmise kaotus suurendab dementsuse ohtu, sest see vähendab sotsiaalset ja kognitiivset stimulatsiooni. Kuuldeaparaadid aitavad kaasa dementsuse vältimisel. Dr Lam peab parimaks Vahemere menüüd, mis sisaldab palju puu- ja köögivilju, pähkleid, ube ja täisteratooteid – kõik aitab aju tööle kaasa.