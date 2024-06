Tavalisest suurem janu? Proviisor selgitab, kuidas diabeedi sümptomeid lastel ära tunda

„Laste puhul räägime enamasti 1. tüüpi diabeedist, kus kõhunääre ei tooda veresuhkru stabiliseerimiseks vajalikku insuliini ning veresuhkru tase jääb liiga kõrgeks,“ selgitab Benu apteegi proviisor Kerli Valge-Rebane. „Selle diabeedi vormi puhul on suur roll meie geneetikal, sest ligi pooltel juhtudel on tegemist päriliku eelsoodumusega. See tähendab, et 1. tüüpi diabeedi korral ei ole tegemist haigusega, mis oleks põhjustatud nö magusa söömisest. Seejuures on täiskasvanutel rohkem levinud 2. tüüpi diabeet, mis on tingitud suurel määral elustiilist,“ märgib apteeker.

Kui 1. tüüpi diabeedi korral ei tooda kõhunääre insuliini, siis 2. tüüpi diabeedi korral ei toodeta seda kas piisavalt või on keha insuliini toime rakkudes muutunud nõrgemaks. Valge-Rebane sõnul on erinevus ka see, kui 1. tüüpi diabeet avaldub kiirelt, siis 2. tüüpi diabeedi kujunemine võib võtta mitmeid aastaid.

Kuidas diabeedi sümptomeid lastel ära tunda

Proviisor toob välja, et esmased märgid, mis võivad viidata diabeedile, hõlmavad näiteks suurenenud janu - laps joob väga sagedasti ja pigem suuremaid koguseid. Lisaks sageneb ka pissimine ning juhtuda võivad öised õnnetused ka suurematel lastel. „Esineda võivad muutused söögiisus ja pigem täheldatakse söögiisu kasvu, kuid võib esineda ka isutust. Kaasneda võivad veel kaalulangus, meeleolumuutused, jõuetus, unisus, aga ka iiveldus, oksendamine ja kõhuvalu,“ loetleb Valge-Rebane sümptomeid, mis vajavad tähelepanu ja reageerimist.

Diabeedi diagnoosimiseks kasutatakse tavaliselt vereanalüüse, mille abil mõõdetakse veresuhkru taset ja need tehakse üldjuhul perearsti poolt, kui lapsel on vastav sümptomaatika. „Vereanalüüsi puhul on kaks varianti, millest üks on kiire näpuotsa veretest, mis annab hetkega ülevaate ning teine analüüs on veeniverest, mis annab kolme kuu keskmise veresuhkru tulemuse,“ räägib Valge-Rebane.

Diabeediga laps vajab kogu pere tuge