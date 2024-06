Keskealise mehe kogemus: siinsete naiste jaoks on nii loomulik, et neid teenindatakse ja kummardatakse ja tehakse kõik välja

„Olen siin viimase viie aasta jooksul olnud kolmes suhtes kokku ja lõpetanud, kuna nad kõik olemuselt sarnased ja ei vii kuhugi. Detailidesse laskumata võin öelda, et nii kasuahneid ja ärakasutavaid naisi kui Eestis ei ole ma varasemalt kohanud. Alati on see suhe olnud, et kas ma teen või annan midagi endast sellele naisele, ilma et isegi tänusõnu vastu tuleks.

Siinsete naiste jaoks on nii loomulik, et neid teenindatakse ja kummardatakse ja tehakse kõik välja ja ainus, mis vastu pakuvad, on nädalavahetusel tore voodinauding. Kordades ja kordades oleks odavam elukutselisele maksta. Momendil olen suhtes, aga loen päevi, et see lõpetada. Nädalavahetusel ees väike Euroopa linnareis. Oleme tihedalt suhelnud kuus kuud. Selle aja jooksul kas mina ostan piletid kuhugi, et kokku saada või reisi, või läheme välja ja siis kord nädalas veedame ka öö koos. Ja kuue kuu jooksul ei ole ta mitte kordagi isegi tänanud normaalselt ega näidanud välja tundeid, neid vist polegi.

Ma arvan, et sellega lõpeb minu kogemus siinpool lompi ja tagasi riiki, kus naised on meestega võrdsed, mitte ei pea ennast jumalannadeks, keda peab ainult teenindama ja maksma neile. Ja ma tean, mida räägin. Mul on kogemused, et võrrelda. Kindlasti on siin toredaid ja südamlikke naisi palju, aga nemad pole Tinderis. Tinderis on kasuahned, petvad ja kalkuleerivad naised. Valetamisest rääkimata. See, kellega koos olen, tal olid ainult pildid enda omad. Mida suhtest otsib, vanus jne, olid kõik valed.