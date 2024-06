Triin Luhats aastatepikkusest võitlusest terviseprobleemiga: enda tervise eest hoolitsemine on hügieeni küsimus

Kuigi Triin on teinud kõik endast oleneva, pole tervisemurele täielikku lahendust leitud. Seda enam hindab Triin tervist üheks kõige olulisemaks asjaks elus ning tõdeb, et vastutus selle eest hoolitsemisel lasub eelkõige meie endi kätes.

Ekstreemne jõuetus, uimasus, külmad käed ja jalad ning surinad jäsemetes on vaid ühed kehvveresuse sümptomitest, mis teleprodutsendi aneemiaga kaasnenud on. „Ferritiin ja hemoglobiin mul kontrolli all ei ole. Kontrollin regulaarselt oma tervisenäitajaid ja näen, et madalat rauavarude ja hemoglobiinitaset ei ole ma hoolimata enda ja arstide jõupingutustest veel kontrolli alla saanud,“ lausus Triin.