ARVAMUS | „Jalutama kutsub lihtne mees. Ma ei ole kohanud ainsatki edukat meest, kes viitsiks jalutada“

Ma ei ole kohanud ainsatki edukat meest, kes viitsiks jalutada, nende jaoks on sisuliselt ainus aktsepteeritud tutvumisviis viisakas restoran. Soovitus meestele, kes naisi alati jalutama kutsuvad - enne svaipimist tutvuge naise fotodega, kui seal on pildid loodusest, matkadest ja jalutuskäikudest, on ta ilmselt rõõmuga nõus. Kui fotol on viimaseni tuunitud proua, veniklaas ja peene restoran, üsna kindlalt ei jaluta ta teiega kuhugi.“