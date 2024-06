„Kas asi võis olla kogu aeg hoopis minu partneris, mitte minus?“ Kõrvalehüpe kinkis elu esimese orgasmi

„Kas asi võis olla kogu aeg hoopis minu partneris, mitte minus? Kõik need aastad elasin ma teadmisega, et ma lihtsalt ei oska kogeda naudinguid , teesklesin, nagu oskasin, ja nüüd siis nii. Sellel ööl sain aru, milline väärtus on heal seksil. Ma polnud seda varem tundnud.“

Vastab naistearst-noortenõustaja, Eesti seksuaaltervise liidu president ja koolitaja Jaana Below: „Seks erinevate partneritega võibki olla erinev. Ja seda esineb sageli, et ühe partneriga on orgasm võimalik ja teisega mitte. Põhjused selleks on samuti väga mitmekesised. Kahjuks on palju naisi, kes tunnevad sama ja käituvad sarnaselt...