Ole hoiatatud! KOLM kõige hullemat tegurit, mis tapavad iga paarisuhte, ükskõik kui armunud te ka poleks

Mõnikord on selleks mõni tema omadus või harjumus, mis sulle ei meeldi või siis leiad sa midagi tema välimuse juures sellist, mis sulle korraga silma torkab või siis on hoopis tegemist mõne käitumisharjumusega, mis võib väga ruttu kogu romantika teie vahelt minema pühkida. Kui paljude asjade kohapealt oleme me võimelised silmi kinni panema ja leppima sellega, mis on, siis on teisi asju, millega on juba raskem harjuda ja mis võivad igale suhtele kiire lõpu teha.

Austraalia teadlased viisid läbi uurimistöö, et välja selgitada, millised harjumused kaaslase juures mõjuvad eemaletõukavalt. See uurimistöö viidi läbi 5500 vallalise inimese peal, kelle vanusegrupp jäi 21-76. eluaasta vahele. Nende ülesandeks oli välja selgitada, milline harjumus võiks neile potentsiaalse kaaslase juures kõige eemaletõukavamalt mõjuda. Tänu sellele koostasid teadlased nimekirja kõikidest puudustest, mis puudutasid nii välimust kui käitumisharjumusi. Nimekirjast selgus, et kõige hullemaks peetakse kolme asja, mis võivad iga suhte lahku ajada.

Esimesel kohal on hügieenipuudus ja mustus. 67% vastanutest pidas vajalikuks rõhutada just seda punkti. Enamike osavõtjate jaoks on tegemist tõelise suhtetapjaga ja nad ei kujuta ette, et võiksid olla suhtes inimesega, kes enda eest üldse ei hoolitse.

Teine suhtetapja on laiskus. 72% naistest seekord pidas seda kõige hullemaks omaduseks eriti meeste juures. Ilmselt ei ole eriti meeldiv olla koos inimesega, kes mitte kunagi ei viitsi midagi teha, kes ei näita välja algatusvõimet ega teotahet. Ja keda ei häiri sugugi, kui igapäevases elus on liiga palju üksluisust ja rutiini.

Kolmas suhtetapja on liigne tähelepanuvajadus. Sellised inimesed, kes kogu aeg tahavad koos olla, vajavad iga hetk toetust ja kedagi, kes neid ära kuulaks, saavutavad pigem vastupidise efekti ja nad ajavad oma kaaslased põgenema.