Liisu Lass: inimesed näevad, kui sul on magamata öö, kui oled kaalus juurde võtnud. Ja siis ma peaks veel avama oma eraelu...

„Kui keegi on pidevalt avalikkuse ees, nagu seda teleekraanil ollakse, hakkab televaataja tihti nõudma rohkem, kui peaks. Kes see Liisu on? Kus elab? Kellega? Mida hommikuks sööb? Liisu on üritanud end üleliigsest huvist teadlikult tagandada ja ise pildile ei trügi. „Sa ju tegelikult niikuinii oled mõnes mõttes avalik. Inimesed näevad, kui sul on magamata öö, kui oled kaalus juurde võtnud. Ja siis ma peaks veel avama oma eraelu... Misasja? Miks? Mulle väga meeldib lause „Armastus armastab vaikust“. See ei ole mitte kellegi teise asi.“