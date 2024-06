Hea teada! Vanuse suurenedes üksnes maskist ei piisa. Millisel kujul kollageeni juurde manustada?

Eriti oluline – ükskõik millisel kujul kollageeni tarbid, tee seda korrapäraselt, vaid nii saad nähtavad tulemused. Tark on muuta tarbimine üheks osaks igapäeva ilurituaalidest, siis ei unusta sa seda sisse võtta või nahale panna.

Kollageenivorme on lugematult, alates kreemidest, lõpetades jookide-kommidega, õiget või valet viisi manustamiseks pole, valdavalt saab võitu eelistus. Kummikommid on väga populaarsed, siiski võib kollageeni sisaldus neis väike olla, pulber on aga väga mitmekesine võimalus, lahustub hästi.