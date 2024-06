Mehe mõttekäik: naised mõtlevad, et nad on see üks ja ainus teemant, mida mehed taga ajavad. See ei ole reaalsus

„Lisaks eemaldab automaatselt rahalise faktori. Ütleme läbi lillede, et on asju mille kasutamise eest maksab raha, et neid lihtsalt proovida või kasutada enda heaks tundeks. Ja on asju, mis on sinuga koguaeg ja ei vaja võlts olemist ja võltsi pingutust - näiteks õhtukleit, mida kasutad mõned korrad, versus lemmikud teksad, millega sobitad kontse, tosse ja plätusid ning millega oled sina ise.

Kohtingukultuurist rääkides, siis naistel on pigem mõtlemine, et ollakse see üks ja ainus „teemant“ mida mehed taga ajavad - reaalsus on see, et naine on ise pigem üks kümnetest või sadadest liinidest, mis kõik eri arengu järgus.“