Mul ei ole autojuhilube, rääkimata autost. Mehel on auto, millega ta päeval käib tööl ja nädalavahetuseti sõidame sellega maale, nädala sees olen ise harjunud ühistransporti kasutama ja mul pole bussidega sõitmise vastu midagi. See ei tekita minus stressi, et pean vankriga sinna sisenema ja aktiivsel põnnil ka samal ajal silma peal hoidma. Kuid mis tekitab minus stressi, on kaasmaalaste suhtumine.