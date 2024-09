On aeg muudatusi teha! Karjääriekspert: need on raudkindlad viited, et sinust on saanud töönarkomaan

Karjääriekspert tõdeb, et töönarkomaanid probleemi ise enamasti ei tunnista. Ehkki pereliikmed võivad olla juba kuude kaupa välja toonud, et sa ei veeda nendega piisavalt aega, tuled alati hiljem koju, oled pidevalt füüsiliselt kohal, aga mõtetega ära, tundub nende jutt sulle ülepaisutatuna. Tööd on ju vaja teha! Mis siis, kui vahel läheb üle aja ja sa leiad end armastava kaaslase kõrval e-maile vaatamas ka kell üksteist õhtul. Kui tunned karjäärieksperdi poolt kirjeldatud märkides end ära, on aeg tõele näkku vaadata ja mõelda, ehk ei dramatiseeri armastavad inimesed midagi üle ja sinust ongi saanud töönarkomaan.