Kas koosolekud peaks alati toimuma laua taga istudes, siseruumis ja kunstlikus valguses? Oh ei! Uus trend soosib liikuda ja arutleda

Omavahel päriselt näost-näkku kokkusaamine on väga oluline just suhete loomiseks ja hoidmiseks ning kolleegidelt sisendi kogumiseks. Nii võib paljudel meist ühe tööpäeva sisse mahtuda isegi mitu erinevat töökohtumist, mis enamasti viiakse läbi istudes ning ekraanide taga. Sellistel koosolekutel on ilmselt paljud meist tundnud, kuidas tähelepanu mingil hetkel kaduma hakkab ja juba ongi peas mõtted, mis viivad teid käsitletavast teemast eemale ning tulemust, mida loodeti koosoleku kokkukutsumisest saada, ei saavutata. Kuid kas koosolekud peaks alati toimuma laua taga istudes, siseruumis ja kunstlikus valguses? Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi on koosolek „mingi inimeste rühma kokkutulek ühiste küsimuste arutamiseks, otsuste tegemiseks või ettekannete kuulamiseks“ ja kuskil ei ole kirjas, et see on midagi, mis peaks toimuma istudes!

Liikumise ja kõndimise kasu tervisele ja mõttetööle

Maailma Terviseorganisatsioon (MTO) koostöös teadlastega on selgelt väljendanud, et liigne istumine on ebatervislik, igasugune liikumine loeb ning mistahes kehaline aktiivsus on parem kui mitte midagi. Lisaks rõhutab MTO, et kehaline aktiivsus ei tähenda mitte ainult sporti, vaid kuulub ka töötamise ning igapäevategevuste juurde. Istumine on aga seotud erinevate terviseriskidega, seevastu regulaarne kehaline aktiivsus ja liikumine on näiteks II tüüpi diabeedi, südame-veresoonkonnahaiguste ja erinevate vähivormide ennetamises ja ravis üheks oluliseks mõjuteguriks. Lisaks võimaldab tööpäeva keskel toimuv kõndimine meil veeta rohkem aega päevavalguses ja roheluses, näiteks linnapargis, mis omakorda võib aidata leevendada stressi, vähendada depressiooniriski ja ärevust.