Tõeline inspiratsioon! 74-aastane moedisainer Vera Wang kinnitab taas, et vanus on tõesti vaid number passis

Nimelt tähistab USA moelooja Vera Wang 27. juunil oma juubelisünnipäeva- 75! Kuid juba aastaid on räägitud, et naine näeb välja oluliselt nooruslikum ja särtsakam. Tundub, et taolised jutud aga ei kao ilmselt kusagile, sest hiljutisel üritusel tõestas moelooja taas, et vanus on vaid number passis.