„See on lihtsalt uskumatult õel.“ Sõbranna visatud vemp purustas pika sõprussuhte

„Ma ei soovi veel vähemalt viie aasta jooksul rasestuda ja kogemata rasedaks jäämine on kohe kindlasti minu elu kõige suurem hirm. Ma lihtsalt ei ole veel selleks valmis. Ma olen alati kaitstud vahekorras, kuid sellest hoolimata kardan meeletult, et olen ehk üks vähestest, kellel juhtub see apsakas...

Mõned kuud tagasi kogesin sümptomeid, mida mul varem pole korraga olnud - pakitsevad rinnad, iiveldus, nõrkus. Süda aimas halba ja helistasin oma parimale sõbrannale, kes nagu ikka, sõbrannadele kohaselt, tuli mulle kohe külla ja tõi mulle ka rasedustesti, et ma saaksin seda südamerahuks teha. See näitas positiivset tulemust! Ma hakkasin nutma ja läksin seda sõbrannale näitama... Kes oli samal ajal hääletust naerust kõht kõveras ja filmis mind, et mu reaktsiooni salvestada. Tuli välja, et see oli võlts rasedustest, mis näitab alati positiivset tulemust.

Ma ei suutnud uskuda, et ta võiks arvata, et selline loll vemp kuidagi naljaks on. Tegu on minu suurima hirmuga ja ta teab seda. Palusin tal lahkuda ning me pole sõnagi vahetanud. Ta pole isegi vaevunud ühendust võtma, et vabandada. Ja nii lihtsalt võibki väga kallist inimesest ilma jääda.“

Allikas: Brightside