Selleks et julge unistus ellu viia, tuleks mõelda kõigele – alates turvalisusest ja lõpetades piiride seadmisega. Pereterapeut ja suhteekspert dr Jenn Mann tõdeb, et kui sina oled üks nendest, kes unistab oma esimesest kolmekast, on tähtis paika panna mõned reeglid, enne kui see teoks saab.