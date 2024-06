Nudiste jääb järjest vähemaks. „Võitleme selle nimel, et hoida oma kambas iga alasti inimene, kes soovib meiega aega veeta!“

Saksamaa Vaba Kehakultuuri Ühendus (DFK) on mures, et inimesed ei ole enam nudismist huvitatud, kuna liikmeskond on vähenenud ja näib, et üha rohkem kaob huvi au naturall ehk alastioleku kui ellusuhtumise vastu, vahendab Nypost.com.

The Guardiani andmetel on Saksa Vaba Kehakultuuri Ühing (DFK) liikmeskond vähenenud 25 aasta taguselt 65 000 inimeselt tänaseks vähem kui 34 000-le. Seega tundub, et inimeste huvi taolise liikumise vastu on kahanenud. Saksamaad on pikka aega peetud üheks liberaalsemaks riigiks maailmas, avaliku alastuse osas.

DFK president Alfred Sigloch väitis, et kõnealuse olukorra tekkeks võib olla pikk põhjuste loetelu alates põlvkondade erinevustest kuni selleni, et kõikjal on sotsiaalmeedia ja kõigil on taskus telefonid, millega igat hetke ja olukorda jäädvustada.

Samuti usub ta, et sotsiaalmeedia on inimeste ebakindlust suurendanud. „Täiusliku kehakultuse tõus TikTokis või Instagramis suurendab survet mitte tahta end üldse lahti riietada,“ ütles Sigloch.

Kõnekas on ka fakt, et DFK jättis huvipuuduse tõttu hiljuti ka oma juubeli tähistamise ära.

„Võitleme selle nimel, et hoida oma kambas iga alasti inimene, kes soovib meiega aega veeta,“ ütles DFK president. „Nudism on iidne kultuur, mis ei kao ega sure.“