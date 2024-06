Haava õigeaegse hooldusega väldid põletiku teket. Mis peab koduses esmaabikapis kindlasti olemas olema?

„Igas kodus peaks olema esmaabikapp, et olla valmis erinevateks hädaolukordadeks ja haigusteks. Selle sisu tuleks regulaarselt kontrollida ja vajadusel täiendada, et oleks tagatud ravimite kehtivusaeg ning olla kindel, et kõik vajalik on olemas. Kindlasti peaks iga majapidamise ning ka väljasõitudele või reisidele kaasavõetavas esmaabikotis olema valuvaigistavad ja palavikku alandavad tabletid, näiteks ibuprofeen ja paratsetamool. Samuti erinevad plaastrid ja haavapuhastusvahend, kõhulahtisuse vastane preparaat ja kergeid külmetuse sümptomeid leevendavad ravimid,“ tõi proviisor välja.