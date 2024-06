Stilist avaldab, kuidas väikese eelarvega suviselt riietuda ning räägib, mis sel hooajal moes on

Kristiine Lään-Vantsi sõnul on narmastega teksajakid sel hooajal eriti trendikad. „Üheks märksõnaks sel suvel on narmad. Narmad riietel, aksessuaaridel ja miks mitte isegi jalanõudel. Kui näiteks teksa on vallutanud moemaailma pea iga aasta, siis sel hooajal on teksajakid narmastega eriti teemaks,“ tõi Lään-Vantsi välja.

Stilisti hinnangul on huvitaval kombel selle hooaja moevärv burgundia, mis tunduks justkui rohkem talvine moevärv, ent on tänavu hoopis suvehooaja üks trendikamatest värvidest. „Värvidest on veel väga populaarne helesinine unistus ehk taevasinine. Seda leiab praegu poodidest väga palju ja annab sellise mõnusa värskuse. Lisaks graafilised triibud ja layers ehk siis kihiline riietus on ka endiselt väga trendikad,“ kirjeldas stilist, lisades, et suvisel ajal on kihiline riietus läbipaistvate hõlstide või kleitidega kirsiks tordil.

„Sel hooajal on ka moes komplekteerida omavahel sportlikkus ja väljapeetus. Ehk siis näiteks: üles võid lisada sportliku bomberjaki ja alla hoopis tüllseeliku. Igasugused huvitavad suuremad ja pilkupüüdvad vööd on ka väga trendikad. Neid ei lisata ainult pükstele, vaid ka näiteks jakkidele, kleitidele jne. Ja mitte ainult peenikesed pihavööd vaid ikka mida suurem, seda uhkem,“ tõi stilist välja.

Pea igas riidekaupluses näeb sel hooajal loomamustreid

Teise suure trendina, mida praegusel ajal paljudes poodides märgata võib, on stilisti sõnul loomamustrid. „Kes muidu pole olnud loomamustrite fänn, siis hetkel rokivad need täiega ja neid võib julgelt see hooaeg kanda. Värvidest on veel moes portselani valge, taevasinine, pastelne lilla ja kuldne,“ lisas Lään-Vantsi.