Keelatud randevuu painab tänaseni: mõtlen siiani, ka 10 aastat hiljem, kas see kõik oli vale?

See kõik oli ilus muinasjutt kuni õpetaja otsustas minna tööle teise kooli. Olin murtud ja õnnetu. Teadsin, et ta on läinud. Sellest imelisest aastast oli alles vaid üksik mina koos seksikate mälestustega. Mõtlen siiani, 10 aastat hiljem, kas see kõik oli vale. Olen teda ka püüdnud leida kuid nüüd avastasin et ta on koos hoopis minu vana koolikaaslasega kes on meessoost. Kas terve aeg ta siis lihtsalt kasutas mind ära või olid päris tunded... see kõik on väga segane.“