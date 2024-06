„Oma raha teenimine annab selgema arusaama raha väärtusest!“ Mida peab teadma, kui laps läheb suveks tööle?

Teemat selgitab selgitas erakliendi igapäevapanganduse äriliini juht Moonika Maaring.

Oma raha teenimine annab selgema arusaama raha väärtusest, eesmärkide seadmisest, eelarve koostamisest ja kogumisest.

Lisaks aitab töökogemus arendada noorel eluks vajalikke oskusi nagu aja planeerimine, suhtlemine, probleemide lahendamine ja meeskonnatöö. Need oskused on väärtuslikud nii tulevases karjääris kui ka igapäevaelus. Samuti õpetab tööleminek noortele vastutustunnet ja distsipliini. Tööalast kogemust hindavad ka tulevased tööandjad, kelle silmis tõuseb noore väärtus töötajana märgatavalt, kui tal on CV-s ette näidata juba varasem kogemus. Sellega eristub noor teistest eakaaslastest ja saavutab konkurentsieelise, kuna näitab, et tal on initsiatiivikust, töötahet ning ülesannete täitmiseks vajalikke oskusi.

Oluline on ka töökollektiiviga kaasnev sotsiaalne pool. Töökogemuse käigus omandab noor suhtlemisoskusi ning saab uusi tutvusi, mis võivad osutuda tulevikus kasulikeks kontaktideks või areneda sõprussuheteks. Lai silmaring ja suhtlusvõrgustik aitab leida tulevikus uusi töökohti või panna aluse oma ettevõttele.

Alusta eesmärgist

Võib tekkida hirm, et lapsel ei jää suvel tööd tehes aega puhkamiseks ja kooliks energia kogumiseks, aga suvine töö ei pea olema ajamahukas. Piisab vaid mõnest tunnist päevas, et omandada kogemus nii töö tegemisel kui raha teenimisel.

Seadusega on rangelt paigas, mitu tundi päevas ja millistel tingimustel võivad alaealised tööd teha. Seega jääb isegi suvel töötaval noorel päeval üle rohkelt aega, et töö tegemise kõrval ka suverõõme nautida, lisaks on tal enda raha, mida oma soovide järgi kasutada.

Suveks tööd otsival noorel tasub paika panna eesmärk, mille poole püüelda. Eesmärgiks võib olla näiteks kogemuse omandamine mõnes huvipakkuvas valdkonnas või kontaktivõrgustiku kasvatamine.