Neid olukordi kõrvalt nähes olen tahes-tahtmata hakanud mõtlema, et mis toimub. Miks arvavad rasedad naised, et neid ei peaks järsku kohtlema kui normaalseid täiskasvanud inimesi? Rasedus on kindlasti eriline aeg, aga kuskilt võiks ju joosta kaine mõistuse piir ja saada aru, et mehed teie kõrval on ka kõigest inimesed, kes ei suuda täita 24/7 igat teie soovi, liiatigi veel, kui te tegelikult olete ise selleks võimelised.