Krista Lensin rindade vähendamise operatsioonist: ma ei ole loodud olema endaga mitte rahulolev inimene

Lensin räägib, et oma elu jooksul on ta Eestist leidnud tänaseks vaid ühe poe, kust ta saab endale sobivat numbrit rinnahoidjaid soetada. Nimelt on naise probleemiks see, et tal on rinnad küll suured, aga rinnaümbermõõt väike. Ta mäletab, et kui esimest korda sinna pesupoodi sattus ja kuulis, et tema numbrit pesu on lausa mitu sahtlitäit, siis hakkas ta keset pesupoodi nutma, sest sinnani oli ta endale pesu pidanud ostma ainult Londonist, kus pesu oli väga kallis - siin tema numbrit lihtsalt polnud.