Olen talle öelnud, et olen rahul sellega, et meil on eraldi elukohad ja ootan, kuni nad vanemaks saavad. Ta ütleb, et ei aktsepteeri seda vastust. Saan aru, et tegelikult, kui ma ei taha kokku kolida, pole ka meie suhtel tulevikku. Kas ma peaksin tema juurde kolima, et rahu säilitada? Ta avaldab mulle suurt survet.“