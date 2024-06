„Sama hästi võiksid ka vallaline olla!“ Käitumisviisid, mis kinnitavad, et püüdlused on asjatud- temast ei ole sulle kaaslast

Vahel, olenevalt sellest, millises eluetapis parasjagu ollakse, kipuvad naised klammerduma selliste meeste külge, kes nende enesehinnangu täiesti maatasa teevad. Tegelikult on see keerulise suhtespiraali algus, millest väljumine on valulik ja vaevalik ning võib võtta aastaid.