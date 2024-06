Rihanna seisab silmitsi paljudele naistele tuttava murega: sellel hetkel sa lihtsalt mõtled, et okei, nüüd aitab!

Popstaar Rihanna on alati armastanud oma juustega eksperimenteerida, kuid vähesed teavad, et ta enda juuksed on selle tõttu võrdlemisi rikutud. Nüüd tunnistas naine, et ka rasedus on tema juustele mõjunud, vahendab Refinery29.com.

Kahe poja ema tõdes mõni päev tagasi Los Angeleses oma juuksehooldustoodete sarja Fenty Hair esitlusel, et on pidanud oma soengut korduvalt muutma, sest tema juuksed on hakanud pärast rasedust välja langema. Pärast sünnitust ja imetamist tekkiv juuste väljalangemine on üsna tavaline ja normaalne nähtus, mis on tingitud hormonaalsetest muutustest naise kehas raseduse, sünnituse ja imetamise ajal.

„Ma ei oodanud, et see käib lainetena. Arvasin, et see lihtsalt juhtub korra ja siis kasvavad juuksed tagasi,“ ütles 36-aastane Grammy võitja, viidates sellele, et mure juustega on tal olnud juba mõnda aega ning neid on langenud välja lausa salkudena.

„Sellel hetkel sa lihtsalt mõtled, et okei, nüüd aitab!“ sõnas Rihanna ja tõdes, et ühel hetkel ta leppis sellega, mis toimub, ning muutus lihtsalt loomingulisemaks ja nutikamaks. Näiteks on lauljanna kandnud ka parukaid.

Nüüd, oma uue juuksehooldussarja esitlusel näitas Rihanna kõigile aga oma loomulikke lokke. „Naise ja isegi kunstnikuna on minu juuksed peegeldanud ja väljendanud suuresti seda, mida ma tunnen,“ ütles Rihanna ja kutsus kõiki üles proovima tema uue brändi tooteid.