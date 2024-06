„Harjusin kandma number suuremaid riideid ja vältima toitu.“ Puhitus ja punnkõht võib olla paljude tervisehädade sümptom

„Olen terve elu olnud nn kõigesööja, kunagi polnud mingit probleemi, kuid mõni aasta tagasi oli mul kõht pidevalt punnis. Ka siis, kui ma polnud midagi söönud,“ räägib Liis (32), kes harjus kiire elutempo tõttu ebamugavustundega kähku. „Kõht oli ikka selline, et oma saleda keha kohta tundusin kuuendat kuud rase. Mis seal salata, oli ka kord, kui mult otse küsiti, kas olen beebiootel. Siis sain aru, et see vist ei ole normaalne.“