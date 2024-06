Kas oskaksid ise märgata ja ära tunda, kui oled oma head suhet käest laskmas? See on oluline teadmine, sest hiljem võib olla juba liiga hilja.

Me kõik oleme selliseid suhteid näinud, kus üks pool on kogu aeg närviline ja näägutab teise inimese kallal. Ta nähvab täiesti suvalisel hetkel ja tekitab kõigis teistes inimestes ebamugavust. Nii juhtub, kui arvad, et kõik asjad peavad olema võrdsed ja kibestud, kui mõtled, et sina annad oma kallimale rohkem kui tema sulle.