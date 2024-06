Muidugi, sa ei meeldi kõigile, nagu ka kõik ei meeldi sulle- see on normaalne. Oleme inimesed, meil on omad erinevused ja loomulikult eelarvamused. Ent kas võib olla nii, et sa ise oled selles süüdi? Kas oled valmis karmiks eneseanalüüsiks?