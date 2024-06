iMessage paljastas afääri! Mees kaebab tehnoloogiafirma Apple kohtusse: see oli mu naisele väga jõhker viis teada saada

Keskealine mees, kes arvas, et tema ja sekstöötaja kirjavahetusest ei jää kusagile märki maha, sest ta kustutas sõnumid oma telefonist, sai ootamatu üllatuse. Ta polnud taibanud, et telefon on ühendatud ka arvutiga.

Pettunud mees aga soovib nüüd Apple’i kohtusse kaevata, et saada tagasi lahutusele kulunud raha, millele lisandub ka kohtukulu. Mees sõnas ajalehele The Times: „See kõik on väga valus. See oli mu naise jaoks väga jõhker viis teada saada.“ Ta lisas, et kui ta oleks saanud oma teo ise naisele üles tunnistada, oleks ta võib-olla ikkagi abielus.