Lootuse ja mässu sümbol? Angelina Jolie näitas punasel vaibal uut tätoveeringut

Nüüd on nimekirja lisandund veel üks. Üleeile toimunud, iga-aastasel Tony auhindade jagamisel New Yorgis kandis näitlejanna Versace moemaja sinakassinist sametist kleiti, mille kaelusest piilus midagi uut. Nimelt ehtis Jolie rinnaesist uus tätoveering- pääsuke, mis on teada tuntud kui lootuse ja mässu sümbol. Mida, see aga Jolie jaoks tähendab, pole teada.

Pole saladus, et Jolie armastab tätoveeringuid. Näiteks on tema kehale jäädvustatud 20. sajandi näitekirjaniku Tennesse Williamsi öeldu, budistlik palve ja ta laste sünnikohtade geograafilised koordinaadid. Veel on Jolie kaelal gooti kirjas „Know Your Rights“ (Tea oma õigusi). Tegemist on ta lemmikbändi The Clash laulu pealkirjaga.

Naise seljal olevad kolm suurt tätoveeringut on budistlikud mantrad, mis toovad head õnne. Samuti on teada, et peale lahkuminekut oma pikaaegsest kallimast Brad Pittist tegid partnerid veel koos tätoveeringut, mis meenutaks ühist aega.