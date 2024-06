Kuude kaupa ulakaid jäädvustusi tõid valu ja pettumuse: ta ei öelnud mulle, sest ta ei tahtnud mind häirida.

„Lasin oma elukaaslasel jäädvustada meie seksimisest pilte ja videoid , sest uskusin, et meie suhe on tõesti eriline ja saan teda usalda,“ alustab oma juttu 27-aastane naine. „Ta küsis, kas ta võiks seksi ajal filmida. Tunnistan, et olin selle pärast närvis. Ma pean tõesti inimest usaldama, et ma lubaks end üldse nii intiimselt filmida. Küsisin temalt, kas ta on seda varem teinud ja ta vastas mulle, et ei. Niisiis, ma lasin tal teha ulakaid meist kuude kaupa pilte ja videoid, mida ta lubas mitte kunagi jagada. Lisaks ta lubas need kustutada.