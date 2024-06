Aastase lapse ema: vajadus teistele emadele „ära panna“ ja halba tunnet tekitada on lihtsalt ebanormaalne

„See jääb mulle ka igal pool sotsiaalmeedias silma. On vähe pilte, mille on postitanud vanem oma lapsest, kus all ei oleks vähemalt üht väga nõmedat kommentaari, kus on näha, et kirjutaja eesmärk ei ole midagi muud kui ainult „ära panna“, jätta vanemas mulje, et ta teeb oma lapsega midagi kardinaalselt valesti. On ju ilmselge, et kõik vanemad soovivad oma lapsele parimat.