Eesti naine Jane leidis suhte Mehhikost: mõistus rääkis, et välismaalane pole minu jaoks, ta on liiga noor ja seksikas

Nudism... noh, see oli Jane jaoks ka täiesti uus ja tuleb tõdeda, et ka hirmutav kogemus. „Loomulikult oli alguses raske paljana rannas hommikujoogat või mööda rannajoont sörkjooksu teha, kui tissid hüppasid vabalt nagu ise heaks arvasid,“ lagistab ta naerda.

Aga nähes, kui avatud inimesed nudistid olid, sai ta päev-päevalt juurde enesekindlust. Kui tavaliselt kohtutakse riides ja vaid mõistatatakse, mis kehakatete all on, siis Jane ja Gonzalo puhul oli see vastupidi. Kui reisi lõpuks teineteist riides nähti, oli tunne nagu kohtuks täiesti teise inimesega, sest oldi nii harjunud teineteist iga päev ihualasti nägema. Kuna kohe alguses mängiti avatud kaartidega, jäid ka hilisemad üllatused tulemata.