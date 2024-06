Tänu silmatorkavale välimusele ja võimele meeste rahakotte kuritarvitada on ta nüüd tuntud kui „raha domineerija“. Raha domineerimine on tegevus, mille puhul alistuvalt - ehk antud kontekstis meestelt - nõutakse domineerivale isikule kingitusi või raha. Selgitades, mida ta teeb, ütles Minki, et mehed tahavad põhimõtteliselt, et ta kiusaks neid ja võtaks neilt raha. Tema klientidele meeldib väga, kui neid alandatakse, ja nad annavad talle oma pangaandmed, et naine saaks nende kontosid tühjendada.