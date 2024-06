Istuv töö või veenilaiendid? Proviisor selgitab, mida teha, et jalavalu kontrolli alla saada

Jalavalu võib olla põhjustatud paljudest erinevatest teguritest, sealhulgas liigeste kulumisest, ülekoormusest, vigastustest või haigustest. „Üheks levinud põhjuseks on ka alaselja probleemid, näiteks ishias ehk nimmevalu, mis kiirgab mööda närviteid mõlemasse jalga,“ tõdeb Raukas.

Jalavalu võib olla kas tuim või terav ning esineda ühes või mõlemas jalas. „Vigastused ja nakkused on kergemini äratuntavad põhjused,“ märgib Raukas. „Keerulisem on olukord, kui tegu on liigeste, lihaste, närvide või veresoonte põletikega, mille korral võib valu levida üle kogu jala.“

Lihasvalude puhul on tavalised sümptomid lihaskrambid või rahutud jalad. „Lihaskrambid tekivad sageli öösiti või pärast pikka aega istumist või lamamist,“ ütleb Raukas. „Kui jalavalu põhjuseks on veenilaiendid, avaldub valu pulseeriva või põletavana ning ka pahkluud paistetavad üles,“ kirjeldab Raukas.

Istuv eluviis ja liigne kehakaal kui jalavalu põhjustajad

Teatud tegevused võivad suurendada jalavalu riski. „Istuv või väheliikuv töö koormab jalgu oluliselt, samuti teeb seda ka seisev töö, kui sellega kaasneb raskuste tõstmine, mis ei mõju jalgadele hästi,“ hoiatab Raukas ja rõhutab, et oluline on leida tasakaal ja kindlasti tuleb töötsüklite vahel jalgadele sundasendist puhkust andma.

Inimestel, kellel on olnud kirurgilised protseduurid ja traumad, on samuti suurem soodumus kaasuvateks probleemideks. „Kirurgiliselt kahjustada saanud veresoontele, sidemetele ja muudele kudedele tuleb paranemiseks aega anda ja oluline on vältida uusi vigastusi.“

Ka liigne kehakaal on üks levinumatest jalavalu põhjustest. „Liigne kehakaal on surve puusadele, jalgadele ja jalalabadele. Suurem koormus vajutab liigesed kokku ning soodustab nende kulumist, eriti nõrkade sidemete ja kõhrede korral. Raskuse suurenedes tekivad lampjalad, sealt edasi rühiprobleemid, seljavalud, närvid pitsituvad lihaste ja liigeste vahele või veenilaiendite eelsoodumuse korral tulevad need rohkem esile,“ selgitab Raukas.