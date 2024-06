Naised, pilk peeglisse! Mehed räägivad, mis mõjub neile kohtinguportaalides eemaletõukavalt

Ootad, et mehed teeksid kogu töö ära: „Ma vihkan seda tunnet, et mina pean olema see, kes kõike teeb. Pean nad üles leidma, nende kohta kõike lugema, välja pakkuma huvitavaid asju, mida nende kohta küsida ja siis nad sageli vastavad ühe lause või sõnaga. Ma arvasin, et elasime ajal, mil naised saavad teha kõike, mida mees suudab, miks siis nii paljud naised ikka ootavad, et mehed teeksid kohtumisel kõike?“