Et suve nautimine ei lõppeks ootamatult haiglas. Need on põhiasjad, millega arvestada mänguväljakul ja ise treenides

Eelista vett, sest vesi on suurepärane organismi niisutaja. Täiskasvanutel on palaval suvepäeval sobilik juua ka mineraalvett või elektrolüüte sisaldavaid spordijooke.

Tea, et palava ilmaga sporti tehes väsib organism kiiremini. Seetõttu tee kuumas sportides kindlasti puhkepause, et vältida ülekuumenemist.

See, mida jalga panna, on väga oluline eriti just suvel. Ära kanna plätusid ega proovi käia paljajalu, kui eesmärk on aktiivselt liikuda ja trenni teha.