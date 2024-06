Sinu naise soovid tunduvad absurdsed? Perenõustaja selgitab hämmingus meestele, mis tegelikult peitub nende soovide taga

Hormonaalsed muutused, kaalutõus, tujukõikumised ja toidupiirangud on vaid mõned väljakutsed, millega tuleb silmitsi seista. Arusaadav on, et naine soovib tunda oma partneri toetust ja solidaarsust, et kergendada seda perioodi. On oluline mõista, et rasedus ja lapse saamine nõuavad kohanemist ning iga partner kohaneb omas tempos. On oluline, et mõlemad pooled näitaksid üles kannatlikkust ja mõistmist üksteise suhtes.

Võimalik, et ta tunneb muret, et kui mees praegu ei näita üles solidaarsust ja arvestamist, võib see viidata probleemidele tulevikus. Näiteks võib tekkida hirm, et mees ei jaga kohustusi ega hoolitse lapse eest sobival määral. Need hirmud võivad tekitada pingeid ja ärevust, mis mõjutavad suhet ja naise heaolu raseduse ajal. Oluline on selgitada, miks see teema naise jaoks nii tähtis on, ja arutada, kuidas tema partner võiks oma hoolivust ja solidaarsust muul viisil näidata. Tihti peitub selliste palvete taga soov näha, et partner arvestab ja hoolib. Kui see on põhjuseks, võiks kaaluda, kuidas mees saaks veel naist toetada.