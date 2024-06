FOTO | Kõige rumalam abieluettepanek? „Uskumatu, et keegi mõtles 2024. aastal, et see on hea idee...“

Redditi foorumis jagas üks mees pilti oma abieluettepanekust, kirjutades sinna juurde, et kas inimesed arvavad, et naine ütles jah-sõna. Inimesed arvavad hoopis, et tegu on ühe kõige rumalama abieluettepaneku vormiga, mida nad on siiani näinud.