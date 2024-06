Brünetid Bitchid | Kehakeeleekspert hoiatab: deitimise ajal hoia silmad lahti just nende ohumärkide kohapealt

Kehakeeleekspert Ülli Kukumägi kirjeldab, milliseid kehakeele märke tasub naistel vaadata, kui ollakse alles deitimise alguses. Mis on ohumärgid? Mis viitab sellele, et tegu ei ole kõige paremate kavatsustega mehega?

„Vilunud manipulaatorid kasutavad kogu aeg sama taktikat. Nad teavad täpselt, mida rääkida, kuidas läheneda ja kuidas jätta endast selline mulje, mis naise ära võlub. Tema empaatiavõime on null, ta teeb seda täiesti külma südamega. Kui mees ei tee vigu - tehke vehkat!“ selgitab Kukumägi.

Räägitakse ka sellest, miks on südamevalust nii raske lahti saada ja miks on osad paarid koos pikalt ka siis, kui armastus on juba ammu otsa saanud.