„Tundsin end kohe süüdi, kui kõhu täis sõin – kaalutõus ju!“ Selgitus, miks punu on vahel ehmatavalt punnis

Nagu paljudel meist kogeb Liv puhitust, mis muudab tema kõhutu. Kuid vaid mõni päev hiljem on tema kõht normaliseerunud – ja kõik muutused on tingitud toidust. Liv ütles, et kuigi meie kehad muutuvad pidevalt, siis nende väärtus mitte, seega pole vaja stressi tekitada, kui tundud kohati pisut punnis. Lõppude lõpuks on see osa inimeseks olemisest.