VIDEO | Anne Hathaway jagab tõhusat nippi, kuidas huuled näiliselt lopsakamaks muuta: see on lihtsalt väike asi!

Selleks, et tekkinud olukorda muuta, oli naisel teada kohe kaval nipp- selleks, et ta huuled näeksid välja pisut elavamad ja täidlasemad, koputab ta neid õrnalt juuksenõelaga. „Stimuleerisin huuli, et ta sinna verevool tagasi saada,“ selgitab näitlejanna. „Kõik vaatasid mind nagu mul oleks kolm pead,“ naerab ta.

„Sa võid sellega üle pingutada, kui liiga kõvasti suruda. See on mõeldud õrna liigutusena, mida te ei tohiks teha kauem kui 30 sekundit,“ selgitas Hathaway. „Kui olete vere lahti saanud, olete liiga kaugele läinud. See on lihtsalt väike asi, mis „äratab“ teie huuled.“