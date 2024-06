Lugu sellest, kuidas imed juhtuvad! Angeelika Kang avaldab, kuidas ta oma elukaaslast kohtas

Nüüdse elukaaslasega kohtumise hetk on nagu romantilisest filmist pärit. Angeelika sõbranna, kes hoiab silma peal tema koertel, kui perenaine reisidel käib, otsustas talle jõuludeks kaminapuud kinkida – sest need olid naisel alailma otsas. Juhtumisi tellis ta need mehe sõbra firmast. Mehel oli parasjagu mahti sõpra aidata ja ta lubas tellitud puud ise linna ära tuua. Angeelika oli samal ööl naasnud puhkusereisilt.