Eestlaste grillpidude üks lemmikroog - triibuliha. Grillmeister õpetab, kuidas saavutada ideaalne tulemus

Pane süsi grillivannis vaid ühte nurka hõõguma ja laota peekonilõigud restile teise nurka. Võimalusel kasuta söe ja grillresti vahel ka reflektorplaati. See juhib otsese kuumuse lihast eemale. Nii jääb triibuliha pehme ja mahlane ning selle rasv ei lähe sulades põlema. Eesmärk on neist rasv välja küpsetada. Kui liha on kaane all umbes 10 minutit küpsenud, siis keera lõigud teistpidi. Jälgi, kuidas peekonilõigud pruunistuvad, et saada aru, kui sagedasti pead neid grillil ümber pöörama ning kas liha tuleks ka veega pritsida. Enne serveerimist lase triibulihal veid jahtuda, kuna selle rasv on koheseks söömiseks liiga tuline.