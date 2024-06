Mõtteid ebavõrdsusest: mees peab jooksma, organiseerima, maksma. Naised nimetavad seda „hoolivuse“ näitamiseks

„Ühest küljest naistele tambitakse, et mehed ja naised on võrdsed; samas tõstatatud suur probleem, et nad ei ole võrdsed? Kumb siis on? Praktikas elavad naised „easy mode“ elu. Keskpärasel naisel on kaaslast palju lihtsam leida kui keskpärasel mehel; naiste töö on reeglina füüsiliselt kergem; naiste vaimne töö on üldiselt kergem (vaadates tippjuhtide ja inseneride meeste/naiste suhtarvu); naiste eluiga on pikem; naistelt oodatakse ühiskondlikult vähem (majandusliku) edukust.