71-aastasena missivalimistel osalenud Marissa: noortel on unistused, kuid ka vanematel naistel on unistused

„Loodan, et inimesed vaatavad meid kui vanemaid naisi, kui omamoodi ilusaid,“ ütles Marissa Teijo. „Ilu ei seisne ainult välises, vaid ka sisemises,“ sõnas tiitlivõistlusel osalenud naine, vahendab Abcnews.com

„Noortel naistel on unistused, aga need on ka vanematel inimestel,“ lisas Teijo ning kinnitas, et tal olid alguses „kahtlused“ ja ta keeldus Miss Texas USA konkursil võistlemast, kuid muutis pärast arutelusid Bazaar Model Managementi tegevjuhi Jackie Garciaga rääkimist meelt.

„Hakkasin mõistma, et saan sellega hakkama ning soovisin inspireerida ka vanemaid daame, et ilu on igas vanuses, kui järgite tervislikku ja aktiivset elustiili. Nii saigi see minu eesmärgiks, mitte ainult võit,“ rääkis Teijo.

„Üldiselt usun, et saavutasin oma eesmärgi ja võin tõesti öelda, et see oli hämmastavalt muinasjutuline kogemus, mille kogemisest ma pole kunagi unistanud. Samuti tahaksin lisada, et fitness, eriti jõutõstmine ja treenimine on ülim eesmärk, ilus välja näha on teisejärguline. Fitness ja tervislik eluviis on parim kaitse vananemise vastu,“ lisas Teijo, kes on aastate jooksul võistelnud vähemalt kümnekonnal fitnessivõistlusel.